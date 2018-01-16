12:17 | Футбол — РФПЛ

18:0. "Зенит" напомнил о самой крупной победе в своей истории

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"Зенит" в Твиттере опубликовал ролик о самой крупной победе в истории клуба - питерцы в товарищеском матче разгромили "Малию" со счетом 18:0. Самым результативным игроком встречи, которая состоялась ровно три года назад, 16 января 2015 года, стал Саломон Рондон - на счету венесуэльского форварда хет-трик.

Кроме того, дублями отметились Андрей АршавинДенис Ткачук и Рамиль Шейдаев. Еще по разу отличились Олег Шатов, Доменико Кришито, Луиш Нету, Милан Родич, Халк, Александр Кержаков, Аксель Витсель, Александр Рязанцев и Анатолий Тимощук.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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njlws.9957

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok

14:57

просто Царь

Достижение!!!

14:41

Патриот Сибири

Есть, чем гордиться. Не только Тамбовским кубком.

14:13