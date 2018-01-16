18:0. "Зенит" напомнил о самой крупной победе в своей истории

"Зенит" в Твиттере опубликовал ролик о самой крупной победе в истории клуба - питерцы в товарищеском матче разгромили "Малию" со счетом 18:0. Самым результативным игроком встречи, которая состоялась ровно три года назад, 16 января 2015 года, стал Саломон Рондон - на счету венесуэльского форварда хет-трик.
Кроме того, дублями отметились Андрей Аршавин, Денис Ткачук и Рамиль Шейдаев. Еще по разу отличились Олег Шатов, Доменико Кришито, Луиш Нету, Милан Родич, Халк, Александр Кержаков, Аксель Витсель, Александр Рязанцев и Анатолий Тимощук.
⚽ Аршавин– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 16 января 2018 г.
⚽ Шатов
⚽ Рондон
⚽ Кришито
⚽ Рондон
⚽ Рондон
⚽ Нету
⚽ Ткачук
⚽ Ткачук
⚽ Аршавин
⚽ Родич
⚽ Халк
⚽ Кержаков
⚽ Витсель
⚽ Шейдаев
⚽ Шейдаев
⚽ Рязанцев
⚽ Тимощук
Ровно три года назад "Зенит" одержал самую крупную победу в своей истории! pic.twitter.com/4NplPItpx2
- Андрей Аршавин
- Александр Кержаков
- Зенит СПб
- Александр Рязанцев (футбол)
- Анатолий Тимощук
- Доменико Кришито
- Халк
- Олег Шатов
- Саломон Рондон
- Аксель Витсель
- Луиш Нету
- Милан Родич
- Рамиль Шейдаев
- Денис Ткачук
njlws.9957
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
14:57
просто Царь
Достижение!!!
14:41
Патриот Сибири
Есть, чем гордиться. Не только Тамбовским кубком.
14:13