18:0. "Зенит" напомнил о самой крупной победе в своей истории

"Зенит" в Твиттере опубликовал ролик о самой крупной победе в истории клуба - питерцы в товарищеском матче разгромили "Малию" со счетом 18:0. Самым результативным игроком встречи, которая состоялась ровно три года назад, 16 января 2015 года, стал Саломон Рондон - на счету венесуэльского форварда хет-трик.

Кроме того, дублями отметились Андрей Аршавин, Денис Ткачук и Рамиль Шейдаев. Еще по разу отличились Олег Шатов, Доменико Кришито, Луиш Нету, Милан Родич, Халк, Александр Кержаков, Аксель Витсель, Александр Рязанцев и Анатолий Тимощук.