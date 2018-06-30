17 лет назад Кержаков забил первый гол за "Зенит"

Друзья, в этот день ровно 17 лет назад Александр Кержаков забил свой первый гол в составе сине-бело-голубых!



Предлагаем окунуться в атмосферу начала 2000-х и посмотреть большой репортаж "Зенит-ТВ" о легендарном матче на "Петровском".#ЗенитСпартак pic.twitter.com/2PpzDTaFwH