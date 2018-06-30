13:27 | Футбол — РФПЛ

17 лет назад Кержаков забил первый гол за "Зенит"


17 лет назад экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков забил первый мяч за команду, сообщает официальный твиттер клуба. 30 июня 2001 года он поразил ворота "Спартака".

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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