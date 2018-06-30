17 лет назад Кержаков забил первый гол за "Зенит"

17 лет назад экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков забил первый мяч за команду, сообщает официальный твиттер клуба. 30 июня 2001 года он поразил ворота "Спартака".
Друзья, в этот день ровно 17 лет назад Александр Кержаков забил свой первый гол в составе сине-бело-голубых!– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 30 июня 2018 г.
Предлагаем окунуться в атмосферу начала 2000-х и посмотреть большой репортаж "Зенит-ТВ" о легендарном матче на "Петровском".#ЗенитСпартак pic.twitter.com/2PpzDTaFwH
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