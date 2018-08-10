17 футболистов ЦСКА отправились на матч с "Енисеем"

ЦСКА вылетел на матч третьего тура чемпионата России против "Енисея". Официальный сайт клуба назвал игроков, которые отправились на игру.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Никита Чернов, Хёрдур Магнуссон, Родриго Бекао.

Полузащитники: Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов.

Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин.

Матч состоится в Тюмени 11 августа и начнется в 16.30 по московскому времени.

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