16:14 | Футбол — РПЛ

17 футболистов ЦСКА отправились на матч с "Енисеем"


ЦСКА вылетел на матч третьего тура чемпионата России против "Енисея". Официальный сайт клуба назвал игроков, которые отправились на игру.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Никита Чернов, Хёрдур Магнуссон, Родриго Бекао.

Полузащитники: Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов.

Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин.

Матч состоится в Тюмени 11 августа и начнется в 16.30 по московскому времени.

Енисей - ЦСКА

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-tyumen/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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