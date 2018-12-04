16-летний таджикистанец с друзьями избили подростка-инвалида из-за шарфа "Динамо"

Группа несовершеннолетних подростков избила 16-летнего инвалида на западе Москвы, сообщает "МК". Они напали на студента колледжа возле торгового центра 22 ноября.

Юноша с другом шел по торговому центру на Кутузовском проспекте, к ним подошел еще один подросток и стал выражать недовольство фанатским шарфом "Динамо".

Как позднее рассказал следователям сам Илья (имя изменено), фанатом он не является и этот шарф он надел просто, чтобы было теплее, а подарил ему его крёстный, с которым он когда-то давно ходил на матч команды. Он снял шарф и убрал его в карман. Однако этого хулигану оказалось мало и он продолжил цепляться к тинейджерам. после этого он предложил поговорить на улице.

Через некоторое время подростки пошли с ним в сторону соседнего двора. По дороге Илья подвернул ногу и сказал "сопровождающему", что у него травма и он не сможет разговаривать сейчас. На что в ответ ему, сидящему на земле, посыпались удары в голову. Илья потерял сознание.

После этого, по словам очевидцев, с нападавшим сцепился друг Ильи, но на помощь первому прибежали еще около пяти человек. Часть из них оттащили все еще стоящего на ногах подростка, а остальные принялись с особой жестокостью избивать Илью. У него были диагнотированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом основания черепа.

В настоящее время Илью уже перевели из реанимации в отделение. Состоялась очная ставка пока только с одним задержанным – 16-летним уроженцем Таджикистана Абдусаламом. Он проживает с матерью в съемной квартире и нигде не учится. Он утверждает, что конфликт произошёл из-за шарфа и не говорит следователям, кто был с ним в тот вечер.

По инциденту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", продолжается работа по установлению всех причастных избиению.