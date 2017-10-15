21:19 | Футбол — РФПЛ

13-й матч в "Зените" стал несчастливым для Манчини, как и для Луческу


"Зенит" под руководством Роберто Манчини не знал поражений с самого старта чемпионата России. В 12 встречах питерская команда одержал 8 побед и 4 раза сыграл вничью.

Любопытно, что в 13-м туре в первый раз оступился и предшественник МанчиниМирча Луческу. Причем, у румынского специалиста был такой же багаж к этому моменту – 8 побед и 4 ничьи.

Стоит так же отметить, что Манчини стал первым иностранным специалистом, кто потерпел свое первое поражение в чемпионате дома. (Алексей МОРОЗ)

Первые поражения иностранных тренеров "Зенита" в чемпионатах России

Тренер

Сезон

И

Матч

Властимил ПЕТРЖЕЛА

2003

4

Черноморец (г) – 0:1

Дик АДВОКАТ

2006

14

Спартак (г) – 0:1

Лучано СПАЛЛЕТТИ

2010

24

Спартак (г) – 0:1

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ

2013/14

8

Динамо (г) – 0:3*

Мирча ЛУЧЕСКУ

2016/17

13

Терек (г) – 1:2

Роберто МАНЧИНИ

2017/18

13

Арсенал (д) – 0:1

* "Зениту" присудили поражение​

Зенит - Арсенал Т

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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