13-й матч в "Зените" стал несчастливым для Манчини, как и для Луческу

"Зенит" под руководством Роберто Манчини не знал поражений с самого старта чемпионата России. В 12 встречах питерская команда одержал 8 побед и 4 раза сыграл вничью.

Любопытно, что в 13-м туре в первый раз оступился и предшественник Манчини – Мирча Луческу. Причем, у румынского специалиста был такой же багаж к этому моменту – 8 побед и 4 ничьи.

Стоит так же отметить, что Манчини стал первым иностранным специалистом, кто потерпел свое первое поражение в чемпионате дома. (Алексей МОРОЗ)

Первые поражения иностранных тренеров "Зенита" в чемпионатах России

Тренер Сезон И Матч Властимил ПЕТРЖЕЛА 2003 4 Черноморец (г) – 0:1 Дик АДВОКАТ 2006 14 Спартак (г) – 0:1 Лучано СПАЛЛЕТТИ 2010 24 Спартак (г) – 0:1 Андре ВИЛЛАШ-БОАШ 2013/14 8 Динамо (г) – 0:3* Мирча ЛУЧЕСКУ 2016/17 13 Терек (г) – 1:2 Роберто МАНЧИНИ 2017/18 13 Арсенал (д) – 0:1

* "Зениту" присудили поражение​