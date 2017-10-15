13-й матч в "Зените" стал несчастливым для Манчини, как и для Луческу

"Зенит" под руководством Роберто Манчини не знал поражений с самого старта чемпионата России. В 12 встречах питерская команда одержал 8 побед и 4 раза сыграл вничью.
Любопытно, что в 13-м туре в первый раз оступился и предшественник Манчини – Мирча Луческу. Причем, у румынского специалиста был такой же багаж к этому моменту – 8 побед и 4 ничьи.
Стоит так же отметить, что Манчини стал первым иностранным специалистом, кто потерпел свое первое поражение в чемпионате дома. (Алексей МОРОЗ)
Первые поражения иностранных тренеров "Зенита" в чемпионатах России
|
Тренер
|
Сезон
|
И
|
Матч
|
2003
|
4
|
Черноморец (г) – 0:1
|
2006
|
14
|
Спартак (г) – 0:1
|
2010
|
24
|
Спартак (г) – 0:1
|
2013/14
|
8
|
Динамо (г) – 0:3*
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2016/17
|
13
|
Терек (г) – 1:2
|
Роберто МАНЧИНИ
|
2017/18
|
13
|
Арсенал (д) – 0:1
* "Зениту" присудили поражение
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