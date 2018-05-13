10:50 | Футбол — РФПЛ

13 мая. ЦСКА - "Анжи", "Спартак" - "Динамо". Все матчи 30-го тура чемпионата России


В воскресенье, 13 мая пройдут все восемь матчей 30-го тура чемпионата России. Все встречи начнутся в одно время – 14:00 по Москве.

ЦСКА – "Анжи"
Начало 14.00 по московскому времени

"Арсенал" Т – "Локомотив"
Начало 14.00

"Краснодар" – "Рубин"
Начало 14.00

"Зенит" – "СКА-Хабаровск"
Начало 14.00

"Ростов" – "Урал"
Начало 14.00

"Амкар" – "Ахмат"
Начало 14.00

"Уфа" – "Тосно"
Начало 14.00

"Спартак" – "Динамо"
Начало 14.00

Все о чемпионате России по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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