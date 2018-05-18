13 лет победе ЦСКА в Кубке УЕФА. Фото

ЦСКА ровно 13 лет назад завоевал Кубок УЕФА. Армейцы стали первой российской командой, выигравшей этот трофей. В финале 18 мая 2005 года ЦСКА обыграл "Спортинг" со счетом 3:1. Голы у российской команды забили Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав.

🔴🔵 18 мая – дата, навсегда вошедшая в #историяЦСКА



В этот день 13 лет назад #ЦСКА стал первым российским клубом, завоевавшим Кубок УЕФА! 🏆https://t.co/tnxxYOxQwr pic.twitter.com/u1pLzpmhsF – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 мая 2018 г.