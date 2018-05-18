11:55 | Футбол — РФПЛ

13 лет победе ЦСКА в Кубке УЕФА. Фото

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ЦСКА ровно 13 лет назад завоевал Кубок УЕФА. Армейцы стали первой российской командой, выигравшей этот трофей. В финале 18 мая 2005 года ЦСКА обыграл "Спортинг" со счетом 3:1. Голы у российской команды забили Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/club/history/trophies/uefa2005/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Ю.Ю.

Это было феерично! Поздравы!

12:17

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