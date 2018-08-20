12 очков в четырех турах - не гарантия чемпионства для "Зенита"

"Зенит" в пятый раз в российской истории начал чемпионат страны с четырех побед. Дважды идеальный старт команда выдавала под руководством Андре Виллаш-Боаша, по разу с Лучано Спаллетти и Роберто Манчини на тренерской скамейке. Однако довести питерский клуб до золота получилось только у португальца - и то однажды.
Четыре победы в четырех первых турах чемпионского сезона одерживали "Спартак" (1992, 1999), ЦСКА (2002, 2015/16), "Рубин" (2008) и "Локомотив" (2017/18). "Динамо" (1994 и 1999), "Крылья Советов" (2001) и ЦСКА (2003) заданного темпа не выдерживали. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда "Зенит" набирал 12 очков в четырех турах
|
Сезон
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Место
|
2012/13
|
Лучано СПАЛЛЕТТИ
|
4
|
0
|
0
|
12-1
|
12
|
2-е
|
2014/15
|
Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
|
4
|
0
|
0
|
15-2
|
12
|
1-е
|
2015/16
|
Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
|
4
|
0
|
0
|
10-2
|
12
|
3-е
|
2017/18
|
Роберто МАНЧИНИ
|
4
|
0
|
0
|
10-2
|
12
|
5-е
|
2018/19
|
Сергей СЕМАК
|
4
|
0
|
0
|
8-1
|
12
|
?
- Рубин
- Крылья Советов См
- Локомотив М (футбол)
- Зенит Санкт-Петербург
- Лучано Спаллетти
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Роберто Манчини
- Андре Виллаш-Боаш