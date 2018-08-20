01:15 | Футбол — РПЛ

12 очков в четырех турах - не гарантия чемпионства для "Зенита"


"Зенит" в пятый раз в российской истории начал чемпионат страны с четырех побед. Дважды идеальный старт команда выдавала под руководством Андре Виллаш-Боаша, по разу с Лучано Спаллетти и Роберто Манчини на тренерской скамейке. Однако довести питерский клуб до золота получилось только у португальца - и то однажды.

Четыре победы в четырех первых турах чемпионского сезона одерживали "Спартак" (1992, 1999), ЦСКА (2002, 2015/16), "Рубин" (2008) и "Локомотив" (2017/18). "Динамо" (1994 и 1999), "Крылья Советов" (2001) и  ЦСКА (2003) заданного темпа не выдерживали. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда "Зенит" набирал 12 очков в четырех турах

Сезон

Тренер

В

Н

П

М

О

Место

2012/13

Лучано СПАЛЛЕТТИ

4

0

0

12-1

12

2-е

2014/15

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ

4

0

0

15-2

12

1-е

2015/16

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ

4

0

0

10-2

12

3-е

2017/18

Роберто МАНЧИНИ

4

0

0

10-2

12

5-е

2018/19

Сергей СЕМАК

4

0

0

8-1

12

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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