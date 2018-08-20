12 очков в четырех турах - не гарантия чемпионства для "Зенита"

"Зенит" в пятый раз в российской истории начал чемпионат страны с четырех побед. Дважды идеальный старт команда выдавала под руководством Андре Виллаш-Боаша, по разу с Лучано Спаллетти и Роберто Манчини на тренерской скамейке. Однако довести питерский клуб до золота получилось только у португальца - и то однажды.

Четыре победы в четырех первых турах чемпионского сезона одерживали "Спартак" (1992, 1999), ЦСКА (2002, 2015/16), "Рубин" (2008) и "Локомотив" (2017/18). "Динамо" (1994 и 1999), "Крылья Советов" (2001) и ЦСКА (2003) заданного темпа не выдерживали. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда "Зенит" набирал 12 очков в четырех турах