10 лет назад Кокорин дебютировал в чемпионате России

4 октября 2008 года нападающий "Зенита" Александр Кокорин дебютировал в чемпионате России. Форвард вышел на замену в составе "Динамо" в матче 24-го тура против "Сатурна" в начале второго тайма.

К тому моменту "Сатурн" вел в счете благодаря точному удару Андрея Каряки. Кокорин сравнял счет встречи на 72-й минуте. Победу "Динамо" принес форвард бело-голубых Александр Кержаков, отличившийся на 83-й минуте матча.

На момент дебюта Кокорину было 17 лет. Он стал самым молодым автором года того розыгрыша чемпионата России. Всего в составе московского клуба форвард провел 203 матча во всех турнирах и забил 50 голов.