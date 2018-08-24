"1:0 выиграли – и слава богу. Достаточно?" Как Карпин получил удовольствие от победы над "Арсеналом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после гостевого матча 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (1:0) выразил пожелание избежать комментария по игре. И при этом объяснил отсутствие на поле Тимофея Калачева.

– Давайте сначала вопросы, потом комментарий, – предложил Карпин.

– Валерий Георгиевич, как вы прокомментируете сегодняшнюю игру? – засмеялся зал.

– Никак, – ухмыльнулся Карпин. – 1:0 выиграли – и слава богу. Достаточно? Больше нет вопросов?

– После 2:2 в Туле этой весной, вы сказали: главное – зрители получили удовольствие. Как считаете, сегодня было так же?

– Не знаю. Я получил. Зрители, возможно, ожидали комбинаций и чего-то еще. Но это тоже футбол. Таким матчи тоже надо играть и пытаться в них побеждать.

– Вас часто называют мотиватором, но сегодня, как кажется, вы в первую очередь проявили себя тактиком. Команда сыграла так, как вы и задумывали?

– В принципе, да. Хотелось бы лучше, но в целом выполняли установку – то, что было задумано. Могли и проиграть, даже исполняя ее. Но, опять же, нужно у прессы дальше спрашивать.

– Калачев во второй раз не выходит в старте – вы недовольны его состоянием или просто так удачно складываются матчи?

– Да, в основном составе выходят другие – потому что есть выбор. А он не появляется на поле, потому что в этих матчах нет нужды выпускать Калачева, на замену выходят другие футболисты, которые у нас есть. (Артем АГАПОВ)

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