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Зураб Циклаури: "Если в Самаре подморозит, то на таком газоне играть будет непросто"

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Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Зураб Циклаури считает, что качество газона может повлиять на игру команд в матче 16-го тура чемпионата России со "Спартаком". Лидера чемпионата самарцы должны принять в четверг, 1 декабря. В этот день ожидается до минус 19 градусов по Цельсию. Красно-белые уже обратились в "Крылья Советов" и РФПЛ с просьбой проработать вопрос о возможном переносе матча из Самары.

– Пока про минус 19 градусов на 1 декабря – это прогноз. Вполне допускаю, что он окажется неправильным. Сегодня мы живем удовлетворением от победы над "Томью", а завтра утром начнем готовиться к "Спартаку". Если сейчас подморозит, то на таком газоне играть будет непросто, – сказал Циклаури. (Сергей АСТАХОВ)

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