20:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Зоран Тошич: "Удивлен, что есть какие-то претензии к Слуцкому"

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Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после поражения от "Спартака" (1:3) в матче 12-го тура чемпионата России выразил непонимание претензий болельщиков к наставнику команды Леониду Слуцкому. Он добавил, что бывают такие моменты, что у футболистов не получается показывать лучшую игру на поле.

– Было много разговоров по поводу Леонида Слуцкого и отношения болельщиков к нему. Это как-то сказывается на команде?

– Я вообще удивлен, что есть какие-то претензии к нашему тренеру, который за последние четыре года выиграл три чемпионства. Не знаю, что еще нужно выиграть, чтобы нормально относились к человеку, который все отдает за этот клуб. Мы, футболисты, делаем тоже самое. Просто бывают такие моменты, когда не получается. Я не вижу никакой паники и ничего страшного. За последние четыре года мы трижды становились чемпионами, так что ни вижу никаких поводов для претензий ни к тренеру, ни к нам. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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