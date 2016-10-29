Зоран Тошич: "Спартак" выиграл заслуженно"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после игры 12-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3) отметил, что встреча для армейцев завершилась после третьего гола хозяев поля. Серб подчеркнул, что для психологического восстановления команде нужно одержать одну победу.

– Что сегодня не получилось у ЦСКА прежде всего?

– Тяжело сказать по горячим следам, что не получилось. "Спартак" выиграл заслуженно, забил три мяча. После гола, который мы отквитали, у нас был еще один хороший момент. Мяч был в наших ногах. Жаль, что пропустили третий мяч, после этого игра закончилась.

– Показалось, что при счете 0:1 ЦСКА поймал свою игру, но после паузы "Спартак" прибавил и вырвал победу. Можно сказать, что эта пауза стала ключевой?

– Я с этим не согласен. Просто "Спартак" на сегодняшний день был лучше, чем ЦСКА, и заслуженно победил. А что касается паузы, не думаю, что она как-то повлияла на игру. Просто "Спартак" выступа дома, у них хороший момент сегодня, а у нас не все получается, но это не первый раз. Каждый год у ЦСКА такой спад, когда мы проигрываем пару матчей подряд или играем вничью. В этом году то же самое, но мы много раз показывали, что это не станет ключевым фактором в дальнейшем. Я уверен, что после этого нам просто нужно выиграть одним матч и все для нас станет легче. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)