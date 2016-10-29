Зоран Тошич: "Не думаю, что наш дух сломлен"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после поражения от "Спартака" (1:3) в 12-м туре чемпионата России призвал партнеров сконцентрироваться на следующей игре. Серб подчеркнул, что у армейцев еще есть шансы в борьбе за чемпионский титул, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.
– Отставание от "Спартака" в семь очков многовато?
– Я не думаю. Впереди еще восемнадцать туров, так что у нас еще много времени.
– Моральный дух в команде не сломлен, несмотря на сегодняшнее положение?
– Нет. Это не первый и не последний раз, когда мы проиграли "Спартаку". Много раз у них выигрывали. Так что такие моменты бывают. Я не думаю, что наш дух сломлен. Просто нужно забыть это матч и думать о "Монако", а потом о чемпионате.
– В концовке матча при счете 3:1 ЦСКА отчаянно пошел в атаку. Было ощущение, что еще можете отыграться?
– Мы попробовали это сделать, когда счет был 2:1. У нас была пара хороших атак, которые могли привести к забитому мячу. А когда пропустили, нам ничего не оставалось, кроме как попробовать забить, чтобы игра была более интересная, но этого не получилось сделать.
fullerist
Тошич в последнее время очень много говорит и довольно плохо играет
22:53
zae1976
Трусливая тактика Лени дает результаты ! Монако порвет загнанных лошадей однозначно!
22:02
Ботаникум
АрмейскиЙ "пук" хрен сломаешь! Даже, если "Монако" коней "отмоначит", то у ЦСКА есть шанс в "ЧГК".
21:45
Доктор Мясо
Вот теперь таблица действительно приобретает нормальный вид!
21:39