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Зоран Тошич: "Не думаю, что наш дух сломлен"

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Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после поражения от "Спартака" (1:3) в 12-м туре чемпионата России призвал партнеров сконцентрироваться на следующей игре. Серб подчеркнул, что у армейцев еще есть шансы в борьбе за чемпионский титул, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Отставание от "Спартака" в семь очков многовато?

– Я не думаю. Впереди еще восемнадцать туров, так что у нас еще много времени.

– Моральный дух в команде не сломлен, несмотря на сегодняшнее положение?

– Нет. Это не первый и не последний раз, когда мы проиграли "Спартаку". Много раз у них выигрывали. Так что такие моменты бывают. Я не думаю, что наш дух сломлен. Просто нужно забыть это матч и думать о "Монако", а потом о чемпионате.

– В концовке матча при счете 3:1 ЦСКА отчаянно пошел в атаку. Было ощущение, что еще можете отыграться?

– Мы попробовали это сделать, когда счет был 2:1. У нас была пара хороших атак, которые могли привести к забитому мячу. А когда пропустили, нам ничего не оставалось, кроме как попробовать забить, чтобы игра была более интересная, но этого не получилось сделать.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (4)
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fullerist

Тошич в последнее время очень много говорит и довольно плохо играет

22:53

zae1976

Трусливая тактика Лени дает результаты ! Монако порвет загнанных лошадей однозначно!

22:02

Ботаникум

АрмейскиЙ "пук" хрен сломаешь! Даже, если "Монако" коней "отмоначит", то у ЦСКА есть шанс в "ЧГК".

21:45

Доктор Мясо

Вот теперь таблица действительно приобретает нормальный вид!

21:39

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