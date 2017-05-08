Зобнин включил Фернанду в тройку лучших опорников планеты

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что без хавбека Фернанду красно-белым пришлось бы тяжело в этом сезоне. Также россиянин подчеркнул, что стал увереннее в себе после перехода в "Спартак".

– Топ-3 в мировом рейтинге опорных полузащитников? Канте, Погба. Эти двое – интересные футболисты, – цитирует "Спорт FM" Зобнина. – Ну и Фернанду, мой друг. Приходя в "Спартак", он многое дал команде. Канте цепкий в отборе, быстрый, резкий. Очень сильный! Погба тоже. Они же практически мои ровесники. Чем крут Фернанду? "Спартаку" тяжело без него. Открою секрет, если он не в форме, то команде всегда приходится играть тяжело.



В чем я прибавил в этом сезоне? В уверенности в себе, стал увереннее играть на поле. Качества мои улучшились за год. Ну и, конечно, сильные партнеры по команде. Чем они сильнее, тем быстрее растешь. Могу сказать, что я сейчас в "Спартаке", приезжая на любую тренировку, получаю кайф!