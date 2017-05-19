Жулиану: "Зениту" остается только побеждать "Локомотив" и надеяться на второе место"

Полузащитник "Зенита" Жулиану в преддверии матча 30-го тура чемпионата России против "Локомотива" высоко оценил класс соперника. Бразилец выразил надежду, что "Анжи" сможет отнять очки у ЦСКА в параллельном матче. Питерцы отстают от армейцев на одно очко за тур до конца сезона.

– Мы обсуждали предыдущую игру против "Краснодара", – приводит официальный сайт "Зенита" слова Жулиану. – Анализировали, что мы делали хорошо, а что нужно улучшить. Уже готовимся к следующей игре.

– Что сейчас думаете о "Локомотиве"?

– С ним всегда сложные матчи, в нем собраны хорошие игроки. Но нам остается только побеждать и надеяться на второе место.

– Есть хоть один шанс, что "Анжи" заберет очки у ЦСКА?

– Я думаю, что да, потому что они сейчас в такой ситуации, что им тоже нужны очки. Так что ЦСКА ждет непростая игра.

– В прошлом матче вы играли в полузащите с Маурисио. Насколько вам с ним комфортно действовать?

– Это прекрасный игрок, и с ним, конечно, было очень приятно работать. Мы общаемся с ним на одном языке, мы друзья, и он показывает прекрасные игровые качества.

Матчи "Локомотив" – "Зенит" и ЦСКА – "Анжи" пройдут в воскресенье, 21 мая, и начнутся в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовые трансляции обеих встреч.