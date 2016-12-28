Жулиану: "Я бы не стал отказываться от перехода в английскую премьер-лигу"

Полузащитник "Зенита" Жулиану отметил, что матчи 31 декабря и 1 января не стали бы причиной отказываться от перехода в один из клубов английской премьер-лиги. Однако, по словам бразильца, Новый год – важный праздник.

– Нет, конечно, я бы не стал отказываться от перехода в английскую премьер-лигу, – цитирует Жулиану sportsdaily.ru. - Правда, Новый год – это важный праздник в нашей жизни. Мы встречаемся с семьями. Я провожу это время с мамой и братьями – у нас очень большая семья. Это красивый и важный момент, который мы привыкли проводить все вместе. Поэтому, конечно, играть в Новый год я бы играл, но не знаю, каковы были бы мои чувства от этого.