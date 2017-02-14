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Жулиану: "В Петербурге меня не принимают за россиянина"

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Полузащитник "Зенита" Жулиану подчеркнул, что в ближайшее время намерен перевезти свою семью в Санкт-Петербург. По словам хавбека, знающего русский язык, на улицах его не принимают за россиянина.

 
Полузащитник "Зенита" ЖУЛИАНУ.Жулиану: "Бандиты убили моего дядю и поджидали меня после школы"

- У вас с супругой двое детей. Планируете ли перевезти семью в Петербург? – вопрос Жулиану.

- Пока они в Бразилии, но в будущем - обязательно.

- Сейчас в "Зените" три бразильца: вы, Эрнани и Маурисиу. Бывший игрок "Спартака" и сборной России Егор Титов уверен, что больше трех бразильцев в команде - это уже мафия.

- Мы - очень веселые люди. Так что, чем больше бразильцев - тем веселее. Всегда стараемся и остальным поднять настроение. А вообще, не стал бы разделять игроков в команде по национальному признаку. В том же "Зените" общаемся все вместе, подшучиваем друг над другом. Поэтому не считаю, что нас нужно делить и считать, сколько именно в команде бразильцев и кого бы то ни было.

- Вас на улицах Петербурга не принимают за россиянина?

- Нет, но у меня создалось впечатление, что людям нравится мой португальский акцент. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полная версия интервью Жулиану

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Rabinovich

не может быть!

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