Жулиану: "В 2013 году меня не отпустили в Катар, где я бы получал 4 миллиона евро в год"

Полузащитник "Зенита" Жулиану признался, что в 2013 году мог оказаться в Катаре. По его словам, отпустить туда его отказался "Днепр", за который он раньше выступал.

– В 2013 году катарский клуб предлагал за меня "Днепру" больше, чем украинский клуб когда-то за меня заплатил – 12 миллионов евро, – отметил в эфире программы "Культ Тура" Жулиану. – Я написал письмо президенту "Днепра" с просьбой отпустить меня. Но он не захотел, не отпустил. А через год меня продали за пять миллионов евро. Так что в этом не было смысла. Сколько мне предлагали в Катаре? Четыре миллиона евро в год.

Что предпочту после "Зенита": Европу или большой контракт в Китае? Все же Европу. Мне нравится чемпионат Испании, Германии, Франции. А вот Англия, думаю, не для меня из-за стиля игры. Там ребята намного выше, мощнее.