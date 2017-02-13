Жулиану: "У меня есть шансы поехать на ЧМ-2018 в Россию"

Полузащитник "Зенита" Жулиану в интервью "СЭ" отметил, что у него есть шансы сыграть на чемпионате мира в России. По его словам, многое зависит от выбора тренера.

– Луческу разве не заряжает вас эмоциями на каждой тренировке?

– Это есть, но все-таки он в большей степени относится к европейскому типу тренеров.

– А Сколари?

– Типичный южноамериканец.

– Но он ведь и в Европе много работал.

– Это очень важное имя для футбола, во многих странах тренировал и даже континентах. Он выделяется среди бразильских и латиноамериканских специалистов.

– Именно он не взял вас на домашний ЧМ-2014.

– В сборной Бразилии очень высокая конкуренция. И тех, кто может сыграть, всегда больше, чем мест в заявке. Поэтому многое зависит от выбора тренера – кто, на его взгляд, в данный момент готов лучше. Никаких обид быть не может. После чемпионата мира мы прекрасно работали вместе со Сколари в "Гремиу".

– У сборной Бразилии и у вас лично хорошие шансы на то, чтобы поехать на ЧМ-2018 в Россию?

– У национальной команды – да. У меня они тоже есть. Все зависит от того, как буду играть, в какой форме находиться. (Сергей ЦИММЕРМАН)