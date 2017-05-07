Жулиану: "Спартак" заслужил чемпионство"

Полузащитник "Зенита" Жулиану считает, что плохое состояние газона на "Арене Санкт-Петербург" – не главная причина поражения сине-бело-голубых в матче с "Тереком" (0:1). Напомним, что после поражения петербургского клуба "Спартак" досрочно выиграл чемпионат России.

– Несмотря на поражение от "Терека" нам необходимо продолжать работать и постараться закончить чемпионат на втором месте, – сказал Жулиану.

– Что скажете о поле?

– Вы сами все видели. Газон был не самым лучшим. Мы техничная команда, стараемся контролировать мяч и такое поле нам мешает. Но сегодня мы сами упустили несколько хороших шансов забить. Нельзя во всем винить поле. Виноваты прежде всего мы.

– Поражение "Зенита" сделало "Спартак" чемпионом. Расстроены?

– "Спартак" заслужил чемпионство. Они играли лучше на протяжении всего чемпионата. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

"Спартак" – чемпион. Live!