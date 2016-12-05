23:31 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Жулиану: "Спартак" не играет в Лиге Европы и Лиге чемпионов – это сильно облегчает жизнь"

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Полузащитник "Зенита" Жулиану во время онлайн-конференции с региональными фан-клубами отметил, что соперничество со "Спартаком" носит особенный характер. Однако, по словам бразильца, лидерство красно-белых вполне объяснимо.

– Да, я успел почувствовать ни с чем не сравнимый накал матча со "Спартаком", – цитирует Жулиану официальный сайт "Зенита". На "Петровском" мы победили, и это было прекрасно. Что касается их успеха, то думаю, что тут дело в том, что москвичи выступают только в премьер-лиге. Они не играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов – это сильно облегчает им жизнь. Они готовятся к каждому матчу по целой неделе, у них есть время на отдых. Думаю, в этом наше главное различие.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/05/mikhail-kerzhakov-i-zhuliano-prinyali-uchastie-v-onlayn-konferentsii-s-regionalnymi-fan-klubami/

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Obl2007

=TeoDor===============Красиво сказал про зенит миллеровский

00:09

Obl2007

Красиво сказал про зенит миллеровский

00:08

Jean4

Излучение Промкооперации и Пищев, Причем тут ЦКГ никак не пойму?

00:03

=TeoDor=

скорее глумится , над народным позорищем)

00:03

Obl2007

БОМЖАТНЯ РЫДАЕТ !)))))

00:01

Obl2007

Излучение Промкооперации и Пищев-------------------------ВЕШАЙСЯ БОМЖАТСКИЙ ЛИЗУН

00:00

rotor23

Спартачок слился из Лиги Европы позорно,от киприотов.... Смысл им в Лиге Чемпионов выступать?....Их там будут иметь.

23:59 5 декабря

Букер

merniloskut а по сути сказанного? ведь он прав, мясо обделалось в ЛЕ, в КР, вместо них очки для РФ зарабатывают другие, и что самое смешное, мясо и в таком случае не станет чемпионом)))

23:53 5 декабря

Айртон

Ещё неизвестно преимущество это или недостаток.) Игра в ЛЧ - это спарринг с сильными соперниками.) А Спартак в отличие от З, Р и Ц лишён такой возможности.

23:51 5 декабря

merniloskut

Победили они... Судейке Иванову, продажной... - спасибо говори на своём родном!((

23:46 5 декабря

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Материалы других СМИ