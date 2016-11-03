Жулиану считает, что в Европе могли бы заиграть Дзюба и Кокорин

Полузащитник "Зенита" Жулиану считает, что в европейских командах могли бы заиграть его одноклубники Александр Кокорин и Артем Дзюба. Также он подчеркнул, что не думал становиться для Санкт-Петербурга новым Халком.

– Да, я не претендуют на то, чтобы стать новым Халком. Халк очень классный игрок, он стал здесь идолом. Он многого добился, – отметил в эфире программы "Культ Тура" Жулиану. – Кто мог бы уехать в Европу из России? Мне нравится Дзюба. Он бомбардир, высокий, играет умно, здорово двигается. Еще нравится Кокорин. Правда. Он очень быстрый, у него отличные способности. Он хорош в завершении, когда нужно нанести решающий удар. По крайней мере, на тренировке. Иногда у него не получается это в матче, но он способный.