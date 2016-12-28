Жулиану: "Произнесу тост за чемпионство "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Жулиану рассказал, какие тосты произносит за праздничным столом. По его словам, главное – это здоровье, хотя и за чемпионство он тоже поднимет бокал.

– Любой тост в каждый год – чтобы следующий год принес здоровье. Это самое важное, что у нас может быть. Я всегда прошу у Господа, чтобы он благословил нашу семью и принес ей здоровья, - цитирует Жулиану sportsdaily.ru.

– За чемпионство "Зенита" выпьете?

– Хах, этот тост я произнесу, но недостаточно только произнести тост и думать после этого, что теперь чемпионство придет само. Нужно будет еще как следует поработать.

– Уже знаете, где все это произнесете?

– Да, у нас уже все запланировано. Мы поедем на пляж, недалеко от нашего города – отдохнуть, прочистить голову и немного загореть.