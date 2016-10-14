Жулиану поблагодарил болельщиков "Зенита"

Бразилец Жулиану получил от "Зенита" приз лучшему игроку сентября, определенному по итогам голосования на клубном сайте. Жулиану отыграл в рамках первого месяца осени шесть матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.
– Я благодарен всем болельщикам за то, что вы признали меня игроком этого месяца, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Жулиану. – Продолжайте нас поддерживать! Спасибо!
"Зенит" с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/10/14/zhuliano-poluchil-priz-g-drive-luchshiy-igrok-sentyabrya/