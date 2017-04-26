Жулиану открыл счет в матче "Оренбург" – "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Жулиану открыл счет в матче 25-го тура чемпионата России с "Оренбургом". Произошло это на 17-й минуте. Главный арбитр матча Михаил Вилков назначил пенальти в ворота "Оренбурга" за фол Благо Георгиева на Юрии Жиркове. Жулиану четко реализовал 11-метровый.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Оренбург" – "Зенит"