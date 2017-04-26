17:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Жулиану открыл счет в матче "Оренбург" – "Зенит"

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Полузащитник "Зенита" Жулиану открыл счет в матче 25-го тура чемпионата России с "Оренбургом". Произошло это на 17-й минуте. Главный арбитр матча Михаил Вилков назначил пенальти в ворота "Оренбурга" за фол Благо Георгиева на Юрии Жиркове. Жулиану четко реализовал 11-метровый.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Оренбург" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shurikfromkaragay

хоть бы хитрее пендали придумывали. цирк продолжается

17:31

Platinum1991

Пенальти НЕ БЫЛО! Вилков ГРУБО ошибается! Жиркову надо было давать желтую карточку за СИМУЛЯЦИЮ, но вместо этого Вилков ПРИДУМЫВАЕТ пенальти! Благо Георгиев правил в штрафной НЕ НАРУШАЛ! Жирков симулировал и сам упал на игрока Оренбурга. СКАНДАЛ!!! Очередной!

17:28

Kupservas

Сейчас весь судейский корпус будут вопить, что был чистейший пенальти! А всего навсего Георгиев не успел увернуться от бегущего на него Жиркова... Позорище а не футбол! Какая им лига чемпионов, в лигу просеров...

17:25