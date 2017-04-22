Жулиану объяснил, почему не отдал голевую передачу Дзюбе

Полузащитник "Зенита" Жулиану после домашней победы в матче 24-го тура чемпионата России над "Уралом" (2:0) рассказал, почему отдал голевой пас Йоану Молло, а не Артему Дзюбе в эпизоде со вторым голом. Сегодняшняя встреча стала первой на новом стадионе "Санкт-Петербург".

– Потрясающая была атмосфера на стадионе, – сказал Жулиану в интервью "Зенит-ТВ". – Спасибо нашим болельщикам – пришли, поддержали нас. Для нас было очень важно победить в первой игре на новом стадионе для уверенности в себе.

На этом стадионе другие условия, к ним надо привыкать, здесь даже по-другому дышится. Конечно, приятно играть под крышей и в тепле, когда на улице холодно и снег.

Почему "Зенит" долго не мог забить? Мы много старались и создавали моменты, но не все получалось, и до определенного момента мяч не хотел залетать в ворота. Но мы стояли на своем, и все получилось.

Почему отдал пас Молло, а не Дзюбе, в эпизоде со вторым голом? В тот момент я не различал, кто есть кто. Было важно отдать пас тому, у кого была лучшая возможность забить гол. Я увидел, что Молло находился в более выгодной позиции, поэтому отдал передачу ему. Здесь нам было важно забить гол.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" //

"Зенит" – плюс три очка. "Урал" – минус три игрока