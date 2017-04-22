20:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Жулиану объяснил, почему не отдал голевую передачу Дзюбе

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Полузащитник "Зенита" Жулиану после домашней победы в матче 24-го тура чемпионата России над "Уралом" (2:0) рассказал, почему отдал голевой пас Йоану Молло, а не Артему Дзюбе в эпизоде со вторым голом. Сегодняшняя встреча стала первой на новом стадионе "Санкт-Петербург".

– Потрясающая была атмосфера на стадионе, – сказал Жулиану в интервью "Зенит-ТВ". – Спасибо нашим болельщикам – пришли, поддержали нас. Для нас было очень важно победить в первой игре на новом стадионе для уверенности в себе.

На этом стадионе другие условия, к ним надо привыкать, здесь даже по-другому дышится. Конечно, приятно играть под крышей и в тепле, когда на улице холодно и снег.

Почему "Зенит" долго не мог забить? Мы много старались и создавали моменты, но не все получалось, и до определенного момента мяч не хотел залетать в ворота. Но мы стояли на своем, и все получилось.

Почему отдал пас Молло, а не Дзюбе, в эпизоде со вторым голом? В тот момент я не различал, кто есть кто. Было важно отдать пас тому, у кого была лучшая возможность забить гол. Я увидел, что Молло находился в более выгодной позиции, поэтому отдал передачу ему. Здесь нам было важно забить гол.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // 
"Зенит" – плюс три очка. "Урал" – минус три игрока

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/video/42942/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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vatnik

позорники!

21:08

marksan

Сколько не смотри, а натуральное вне игры!

20:56