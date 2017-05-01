Жулиану: "Наша главная цель – попасть в Лигу чемпионов"

Полузащитник "Зенита" Жулиану отказался обсуждать работу судей в матче 26-го тура чемпионата России с "Томью" (2:0). Также бразилец признал, что сине-бело-голубым будет трудно догнать лидирующий "Спартак".

– Непростая игра на непростом поле, – сказал Жулиану. – К счастью, мы сумели выиграть и возвращаемся домой с чувством выполненной работы. Теперь мы должны победить в каждом из четырех оставшихся матчей, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Сейчас это наша главная цель. Да, мы не потеряли шансов на победу в чемпионате, но мы понимаем, что это сложно – "Спартак" слишком сильно оторвался вперед. Мы должны сохранять концентрацию и быть нацелены на то, чтобы сохранить второе место и выйти в Лигу чемпионов.

– Помните эпизод, когда игрок томичей упал в вашей штрафной площадке, а вы и Шатов были рядом. Успели разглядеть, был ли там фол?

– На поле есть рефери – его работа заключается в том, чтобы определять, было нарушение или нет. Случаются ошибки, помарки, да. Не знаю, был ли там пенальти. В одном из следующих эпизодов Жирков исполнил прострел, а соперник схватил меня внутри штрафной площадки, но никто не обсуждает этот момент. В общем, это все игровые моменты, по итогам которых решения принимают только судьи.​ (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Томь" - "Зенит"