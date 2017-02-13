Жулиану: "Люди ошибаются, когда стартовый состав называют "первые одиннадцать"

Полузащитник "Зенита" Жулиану в интервью "СЭ" рассказал о том, как выиграл Кубок Либертадорес и отметил, что замены очень важны в футболе.

– В 20 лет вы выиграли Кубок Либертадорес. Более того, в двух финальных матчах забили "Гвадалахаре" два потрясающих мяча. Помните, как это было?

– Конечно! Это прекрасное воспоминание. Но любопытно другое – я в принципе много забивал в том розыгрыше Кубка Либертадорес, но никогда не выходил в стартовом составе.

– Почему?

– Может быть, у тренера была такая стратегия. Ведь на моей позиции в команде играли и более опытные ребята. Но я не исключаю того, что выпускать меня на замену по ходу дела стало своеобразной хорошей приметой.

– При такой ситуации в "Зените" Артем Дзюба наверняка дал бы вам кличку джокер.

– Возможно, вы и правы! А если серьезно, считаю, люди часто ошибаются, когда стартовый состав называют "первые одиннадцать". И полагают, что именно они решают исход матча. По мне, это не совсем так. Три игрока со скамейки вполне могут изменить все. Если что-то пошло не так, они способны улучшить взаимодействие на поле, привнести что-то новое. Они свежие, наконец. Поэтому убежден: ребята, что вступают в игру по ходу матча, очень важны! (Сергей ЦИММЕРМАН)