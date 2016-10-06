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Жулиану - лучший игрок "Зенита" в сентябре

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Полузащитник "Зенита" Жулиану признан лучшим игроком сентября, информирует официальный сайт клуба. Он помог команде одержать пять побед в шести матчах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Второе место в рейтинге месяца занял Роберт Мак, третье – Лука Джорджевич. Отметим, что голосование среди болельщиков проходило на клубном сайте.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/10/06/zhuliano-priznan-g-drive-luchshim-igrokom-sentyabrya/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Хидетоши Наката

по итогам сентября само собой ))

16:37

Хидетоши Наката

Я бы сказал один из лучших в Европе наверное )

16:36

Romka3101

Жулиану,имхо,лучший игрок чемпионата

16:14

maxcds

Даааа... Жулик очень удивил. В хорошем смысле слова. Классный игрок.

15:34

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