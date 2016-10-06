Жулиану - лучший игрок "Зенита" в сентябре

Полузащитник "Зенита" Жулиану признан лучшим игроком сентября, информирует официальный сайт клуба. Он помог команде одержать пять побед в шести матчах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Второе место в рейтинге месяца занял Роберт Мак, третье – Лука Джорджевич. Отметим, что голосование среди болельщиков проходило на клубном сайте.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/10/06/zhuliano-priznan-g-drive-luchshim-igrokom-sentyabrya/
Хидетоши Наката
по итогам сентября само собой ))
16:37
Хидетоши Наката
Я бы сказал один из лучших в Европе наверное )
16:36
Romka3101
Жулиану,имхо,лучший игрок чемпионата
16:14
maxcds
Даааа... Жулик очень удивил. В хорошем смысле слова. Классный игрок.
15:34