Жулиану: "Когда убили дядю, брат решил отомстить"

Полузащитник "Зенита" Жулиану в интервью "СЭ" рассказал о сложном периоде из детства, когда его семье угрожали бандиты. По его словам, это продолжалось несколько месяцев.

– Играть вы начинали в клубе "Парана". Почему потом уехали в "Интернасионал" из Порту-Аллегри?

– Просто у "Параны" наступили сложные финансовые времена. А я уже в 16 лет играл в главной команде. В итоге клуб не мог платить зарплату, на которую я претендовал, поэтому и уехал в другой клуб.

– История, когда вашей семье угрожали, связана с деньгами?

– Это происходило еще до того, как я стал профессиональным футболистом. Мне было 14 лет, когда убили моего дядю. Двоюродный брат решил отомстить за отца. И сделал это тем же способом. Помню, после этого какие-то бандиты поджидали нас чуть ли не после школы, подъезжали к нашему дому, били в двери, бросали камни. Неприятный был период.

– В полицию обращались?

– Мы звоним, полиция приезжает – а уже никого нет. Не будет же она дежурить возле дома 24 часа в сутки.

– Это напоминает сюжет фильма "Город Бога".

– Думаю, он основан на реальных событиях.

– Чем в итоге все закончилось в вашем случае?

– Длилась эта история несколько месяцев. Одного из бандитов все-таки посадили, а другой умер. После этого стало спокойнее. (Сергей ЦИММЕРМАН)