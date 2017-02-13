Жулиану: "Когда сознание начало возвращаться, обнаружил у себя во рту палец..."

Полузащитник "Зенита" Жулиану в интервью "СЭ" рассказал о том, как однажды в "Днепре" он чуть не лишился жизни. По словам бразильца, его спас партнер по команде Матеус.

– Однажды в "Днепре" вы ведь действительно чуть не лишились жизни.

– Вы про случай в контрольном матче с "Краснодаром" на сборах? Довольно жесткая была игра – много стыков. Я уже был на скамейке, но тут на поле началась перепалка. Вижу, в какой-то момент на нашего капитана Ротаня насели два игрока "Краснодара". Не выдержал, выскочил и начал одного из них оттаскивать. Тут-то и получил удар в солнечное сплетение. Видимо, очень сильный, потому что мгновенно потерял сознание. Потом мне говорили, что даже конвульсии какие-то были.

– Рассказывают, у вас начал западать язык, что без вмешательства со стороны порой приводит к печальным последствиям.

– У нас в команде был еще один бразилец – Матеус. Когда сознание начало возвращаться, обнаружил у себя во рту его палец. А он кричит "Укуси меня, укуси меня". Это было первое, что я услышал. Сам же Матеус потом две следующие ночи не спал – настолько он за меня испугался и переживал.

– Выходит, Матеус вас спас.

– Да. Добежал до меня быстрее, чем доктор. Мой настоящий футбольный друг. (Сергей ЦИММЕРМАН)