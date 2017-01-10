Жулиану: "Эрнани похож на Витселя, только чаще бьет по воротам"

Полузащитник "Зенита" Жулиану сожалеет, что Аксель Витсель сменил клуб из Санкт-Петербурга на "Шанхай Шанган". При этом он уверен, что новичок сине-бело-голубых Эрнани сумеет достойно заменить 27-летнего бельгийца.

- Как провели отпуск? - вопрос Жулиану.

- Здорово отдохнул с семьей: братьями, сестрами, ребенком. Был счастлив увидеть их.

- Что скажете о приходе Йоана Молло?

- Это парень, который играл за "Крылья"? Он очень хорош. Техничный и быстрый футболист. Надеюсь, он будет здорово играть за "Зенит" и поможет нам выиграть чемпионат и достичь других целей.

- Уход Витселя огорчил?

- Мы потеряли отличного партнера и замечательного товарища. Желаю ему удачи и счастья. Вместо Витселя пришел Эрнани. Мне приходилось играть против этого парня в Бразилии. Знаю, насколько он хорош.

- Назовете сильнейшую сторону Эрнани?

- У него поставленный удар с обеих ног - и с левой, и с правой. А еще хорошая скорость и игровой интеллект. Думаю, эти качества помогут ему заиграть в "Зените".

- Можно сказать, что он играет в том же стиле, что и Витсель?

- Да. Думаю, он чаще бьет по воротам. Витсель любит играть в комбинационный стиль. Эрнани тоже может хорошо играть в пас, но никогда не упустит случая ударить по воротам, если он находится в подходящей позиции. (Артем РЯБОВОЛ)