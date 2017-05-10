Жирков, Родионов и Измайлов поздравили "Спартак" с чемпионством

После победного субботнего матча 27-го тура премьер-лиги с "Томью" главный тренер Массимо Каррера предоставил игрокам "Спартака" три выходных дня. А в воскресенье красно-белые отпраздновали досрочную победу в чемпионате после поражения "Зенита" от "Терека" (1:0).

Сегодня команда собралась на подмосковной базе в Тарасовке к 10:30 утра. Еще через полчаса футболисты вышли на тренировку. Перед ее началом спартаковцев поздравили с чемпионством заместитель председателя совета директоров клуба Александр Жирков, вице-президент Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов.

Вслед за этим поздравления принимал лучший бомбардир красно-белых Квинси Промес, у которого родился сын.

Когда же торжественная часть осталась позади, игроки приступили к работе. Она состояла из разминки, нескольких упражнений технического и тактического толка, а также двусторонней игры на ограниченном участке поля. В занятии, которое продлилось около полутора часов, приняли участие 20 полевых игроков и три вратаря.