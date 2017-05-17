Жена Карреры поддержит супруга на матче "Спартак" – "Терек"

Пинни Каррера, супруга главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, посетит матч 29-го тура чемпионата России против "Терека". Жена специалиста принесла с собой футболку красно-белых с надписью "Массимо #1".

Игра "Спартак" – "Терек" пройдет сегодня, начало встречи – в 19:30. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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