Жемалетдинов - в старте "Рубина" на матч со "Спартаком"

Нападающий Рифат Жемалетдинов выйдет в стартовом составе "Рубина" на товарищеский матч со "Спартаком". Встреча между казанцами и красно-белыми состоится сегодня, начало - в 16.00 по московскому времени. Полностью состав "рубиновых" выглядит следующим образом:
Рыжиков - Устинов, Бурлак, Санчес, Бауэр - Ахметов, М'Вила, Камболов, Гекдениз - Жонатас, Жемалетдинов.
Трансляция матча "Рубин" - "Спартак"
Наш состав на #РубинСпартак #РубиновыеСборы #НашРубин pic.twitter.com/UNO6m2Ff9D– "Рубин" Казань (@fcrk) 13 февраля 2017 г.