15:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Жемалетдинов - в старте "Рубина" на матч со "Спартаком"

0
0
0

Нападающий Рифат Жемалетдинов выйдет в стартовом составе "Рубина" на товарищеский матч со "Спартаком". Встреча между казанцами и красно-белыми состоится сегодня, начало - в 16.00 по московскому времени. Полностью состав "рубиновых" выглядит следующим образом:

Рыжиков - Устинов, Бурлак, Санчес, Бауэр - Ахметов, М'Вила, Камболов, Гекдениз - Жонатас, Жемалетдинов.

Трансляция матча "Рубин" - "Спартак"

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ