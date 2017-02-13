Жемалетдинов - в старте "Рубина" на матч со "Спартаком"

Нападающий Рифат Жемалетдинов выйдет в стартовом составе "Рубина" на товарищеский матч со "Спартаком". Встреча между казанцами и красно-белыми состоится сегодня, начало - в 16.00 по московскому времени. Полностью состав "рубиновых" выглядит следующим образом:

Рыжиков - Устинов, Бурлак, Санчес, Бауэр - Ахметов, М'Вила, Камболов, Гекдениз - Жонатас, Жемалетдинов.

Трансляция матча "Рубин" - "Спартак"