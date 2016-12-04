"Зениту" приписывают интерес к игроку молодежной сборной Узбекистана

Полузащитник узбекского "Насафа" Азиз Ганиев может продолжить карьеру в "Зените", утверждает sports.uz. Отмечается, что 18-летний футболист попал в сферу интересов российского клуба во время молодежного чемпионата Азии для игроков не старше 19 лет. Узбекистан на турнире дошел до четвертьфинала, где проиграл Ирану (0:2). Ганиев принял участие в трех полных матчах. Отмечается, что питерцы уже провели переговоры с "Насафом".

Во взрослом футболе Ганиев дебютировал в 16 лет, приняв участие в двух матчах чемпионата и Кубка Узбекистана в 2014 году. В текущем сезоне на его счету 17 матчей в чемпионате страны.