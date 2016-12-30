21:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" зимой подпишет Итурбе?

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Нападающий "Ромы" Хуан Итурбе может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает Romagiallorossa. Одним из клубов, который заинтересован в подписании форварда, является "Зенит". Также сообщается, что за переход 23-летнего аргентинца поборются "Дженоа", "Торино" и "Лион". В текущем сезоне Итурбе провел за римлян 12 матчей во всех турнирах, не набрав результативных баллов.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Гарик "внук Наташи" Попов

Статистика впечатляет.Надо брать.

21:43

Ботаникум

Очень "результативного" и главное, почти такого же "молодого" как ГСО, форварда разыскали "селекциоНЮХИ" "Звенита"!? Или Спагетти решил втюхать по знакомству ЗАЛЕЖАЛЫЕ "равиоли" Лёше-Газпрёму! Похоже, не читавших "Муму" в "Звените" прибавится.

21:33

Букер

СЭ как обычно, 23 года ему.

21:28

Ясен-Красен!

32 года... )))

21:22

merniloskut

Финансовый Фейр-плей, каждый раз при упоминании Зенита, просто заливается пунцовым румянцем!

21:19

foreverCSKAforever

25?

21:19

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