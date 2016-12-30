"Зенит" зимой подпишет Итурбе?

Нападающий "Ромы" Хуан Итурбе может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает Romagiallorossa. Одним из клубов, который заинтересован в подписании форварда, является "Зенит". Также сообщается, что за переход 23-летнего аргентинца поборются "Дженоа", "Торино" и "Лион". В текущем сезоне Итурбе провел за римлян 12 матчей во всех турнирах, не набрав результативных баллов.
Гарик "внук Наташи" Попов
Статистика впечатляет.Надо брать.
21:43
Ботаникум
Очень "результативного" и главное, почти такого же "молодого" как ГСО, форварда разыскали "селекциоНЮХИ" "Звенита"!? Или Спагетти решил втюхать по знакомству ЗАЛЕЖАЛЫЕ "равиоли" Лёше-Газпрёму! Похоже, не читавших "Муму" в "Звените" прибавится.
21:33
Букер
СЭ как обычно, 23 года ему.
21:28
Ясен-Красен!
32 года... )))
21:22
merniloskut
Финансовый Фейр-плей, каждый раз при упоминании Зенита, просто заливается пунцовым румянцем!
21:19
foreverCSKAforever
25?
21:19