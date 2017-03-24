"Зенит" желает Ломбертсу насладиться последними месяцами в Санкт-Петербурге

Пресс-служба "Зенита" объявила о переходе защитника Николаса Ломбертса в "Остенде". 32-летний футболист будет выступать за бельгийский клуб со следующего сезона. Остальные подробности сделки не разглашаются.

Ранее "Остенде" сообщил, что согласовал контракт с Ломбертсом на три года. По информации бельгийских СМИ, сумма трансфера бельгийца составит 1,5 миллиона евро, что сделает его самым дорогим приобретением в истории клуба.

Ломбертс выступает за "Зенит" с 2007 года и принял участие в 286 матчах, забив 11 голов и сделав 6 результативных передач. В составе сине-бело-голубых он стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, завоевал Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

"Николас – рекордсмен клуба среди легионеров по числу проведенных матчей. В декабре 2016 года защитник вошел в Аллею славы "Зенита", став первым действующим футболистом, который принял участие в церемонии.

"Зенит" благодарит Николаса Ломбертса за десять невероятных сезонов и желает насладиться последними месяцами карьеры в Петербурге!​" - говорится в заявлении пресс-службы.

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