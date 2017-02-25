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"Зенит" заявил англичанина Гардинера-Смита

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"Зенит" в последний день трасферного окна заявил на чемпионат России английского полузащитника Джейкоба Гэбриэла Гардинера-Смита. Игрок проходил просмотр в молодежной команде питерцев этой зимой.

Хавбек взял себе 44-й номер. 19-летний Джейкоб является сыном члена Палаты общин Великобритании Барри Гардинера.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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майор99

Объявление по стадиону: "В команде "Зенит" замена. Вместо игрока N на поле играет кавалер Одрена Бани лорд Джейкоб Гэбриэл Гардинер-Смит! Номер 44!" ))))))))))) А там и члены королевской фамилии и принцы крови на подходе, трансфер ждут.

01:31

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ