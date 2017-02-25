"Зенит" заявил англичанина Гардинера-Смита

"Зенит" в последний день трасферного окна заявил на чемпионат России английского полузащитника Джейкоба Гэбриэла Гардинера-Смита. Игрок проходил просмотр в молодежной команде питерцев этой зимой.

Хавбек взял себе 44-й номер. 19-летний Джейкоб является сыном члена Палаты общин Великобритании Барри Гардинера.