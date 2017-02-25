"Зенит" заявил англичанина Гардинера-Смита

"Зенит" в последний день трасферного окна заявил на чемпионат России английского полузащитника Джейкоба Гэбриэла Гардинера-Смита. Игрок проходил просмотр в молодежной команде питерцев этой зимой.
Хавбек взял себе 44-й номер. 19-летний Джейкоб является сыном члена Палаты общин Великобритании Барри Гардинера.
майор99
Объявление по стадиону: "В команде "Зенит" замена. Вместо игрока N на поле играет кавалер Одрена Бани лорд Джейкоб Гэбриэл Гардинер-Смит! Номер 44!" ))))))))))) А там и члены королевской фамилии и принцы крови на подходе, трансфер ждут.
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