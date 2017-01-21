"Зенит" завершил сборы в Дубае и получит три выходных

"Зенит" после победы над "Чанчунь Ятай" (4:0) завершил первые сборы в Дубае, информирует официальный сайт клуба.

"Зенит" тренировался на поле стрелкового клуба "Джебель-Али" на протяжении 11 дней и провел шесть матчей, в которых одержал три победы и трижды сыграл вничью. Лучшим бомбардиром контрольных игр в Дубае стал Александр Кокорин, который оформил хет-трик в матче против "Сохара", а также забил по одному мячу в ворота "Видеотона" и "Чанчунь Ятай".

​Вечером команда отправится в Санкт-Петербург. Планируется, что игроки получат три дня выходных. 25 и 26 января "Зенит" проведет серию тренировок в Петербурге, после чего отправится в Испанию, где с 27 января по 6 февраля пройдет второй тренировочный сбор.

Информация о соперниках и расписание контрольных матчей будут опубликованы дополнительно.