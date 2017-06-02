"Зенит" заинтересован в покупке Белотти

"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Торино" Андреа Белотти, сообщает Corriere Dello Sport. В переходе лично заинтересован новый главный тренер питерского клуба Роберто Манчини.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 23-летнему итальянцу со стороны "Милана", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". В прошедшем чемпионате Италии футболист провел 35 матчей, в которых он забил 26 голов и сделал 7 голевых передач.
Adios Amigos R...
Ох, нелёгкая эта работта - Белотти тащить на болотта:%))
17:05
kaduly
Конечно масква была бы счастлива если бы зенит пополнялся футболистами тульского арсенала
16:57
Millwall82
Бред какой за него клубы-мешки АПЛ 80 млн дают. Торино отказался.
16:56
shpasic
сейчас пойдут гуськом новости, как Зенит заинтересован в каждом итальянце и игроке Серии А)
16:53