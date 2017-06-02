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"Зенит" заинтересован в покупке Белотти

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"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Торино" Андреа Белотти, сообщает Corriere Dello Sport. В переходе лично заинтересован новый главный тренер питерского клуба Роберто Манчини.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 23-летнему итальянцу со стороны "Милана", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". В прошедшем чемпионате Италии футболист провел 35 матчей, в которых он забил 26 голов и сделал 7 голевых передач.

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Adios Amigos R...

Ох, нелёгкая эта работта - Белотти тащить на болотта:%))

17:05

kaduly

Конечно масква была бы счастлива если бы зенит пополнялся футболистами тульского арсенала

16:57

Millwall82

Бред какой за него клубы-мешки АПЛ 80 млн дают. Торино отказался.

16:56

shpasic

сейчас пойдут гуськом новости, как Зенит заинтересован в каждом итальянце и игроке Серии А)

16:53