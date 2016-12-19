"Зенит" захотел за Витселя 10 миллионов евро?

"Зенит" готов продать полузащитника Акселя Витселя "Ювентусу" в зимнее трансферное окно, однако требует за 27-летнего бельгийца не меньше 10 миллионов евро, а не шесть, как отмечалось ранее, утверждает calciomercato.com. При этом к сумме также должны полагаться дополнительные бонусы.

Ранее появилась информация, что Витсель согласовал личный контракт с "Ювентусом" и уже выбрал себе футболку с номером 28.

Напомним, что соглашение хавбека сборной Бельгии с сине-бело-голубыми истекает следующим летом. С 1 января Витсель может вести переговоры о переходе в другой клуб. В нынешнем сезоне игрок провел во всех турнирах 23 матча, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.