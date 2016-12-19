"Зенит" захотел за Витселя 10 миллионов евро?

"Зенит" готов продать полузащитника Акселя Витселя "Ювентусу" в зимнее трансферное окно, однако требует за 27-летнего бельгийца не меньше 10 миллионов евро, а не шесть, как отмечалось ранее, утверждает calciomercato.com. При этом к сумме также должны полагаться дополнительные бонусы.
Ранее появилась информация, что Витсель согласовал личный контракт с "Ювентусом" и уже выбрал себе футболку с номером 28.
Напомним, что соглашение хавбека сборной Бельгии с сине-бело-голубыми истекает следующим летом. С 1 января Витсель может вести переговоры о переходе в другой клуб. В нынешнем сезоне игрок провел во всех турнирах 23 матча, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
King's Bounty IIII
serzheo Слюни утрите, московитые, Зене - эти 6 лямов - на кофе с пирожками. Плюс нам играть в Евро и коэфы зарабатывать, в отличии от Вас, сочков. Так что витек может принести больше, чем на продаже - своей игрой. Хотя, кому это я рассказываю? Что такое Евро - МоскоуСити - не знает и близко. Так... из-за угла залезть своими ножищами грязными, и не более того. Так что - дубль два - слюни утрите... Там серьезные дяди играют по-серьезному, Вам не снилось. ___________ Серьезные дяди играют в ЛЧ. И от Бенфики не вылетают...
21:50
serzheo
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21:45
serzheo
Слюни утрите, московитые, Зене - эти 6 лямов - на кофе с пирожками. Плюс нам играть в Евро и коэфы зарабатывать, в отличии от Вас, сочков. Так что витек может принести больше, чем на продаже - своей игрой. Хотя, кому это я рассказываю? Что такое Евро - МоскоуСити - не знает и близко. Так... из-за угла залезть своими ножищами грязными, и не более того. Так что - дубль два - слюни утрите... Там серьезные дяди играют по-серьезному, Вам не снилось.
21:43
shpasic
да какая разница-то питерским, если Витсель уйдёт бесплатно, если денежки-то народные? им-то что? мало там детских садов и пенсионеров что ли?
21:33
Вопреки
Позорники.... отдали больше 40 лимонов, а хотят хотя бы за 10 !!! Что значит денежки народные, не свои кровные. Ювентус, если не дураки, не соглашаться на сумму более оговоренной (6 лимонов)... И куда питерские решалы денутся - летом Витсель вообще бесплатно уйдет... и это было бы здорово... для питерских, сидящих в Москве - показательно... как НЕЛЬЗЯ работать и расбазаривать народные деньги.
21:30
King's Bounty IIII
Просто одуван подстригся :)
21:27
Slim Taller
Узнаю питерских! Мало того.что цену повысили в два раза.так ещё и некачественного Самедова хотели подсунуть.
21:22
svs
Судя по фотке - подсунут Самедова
21:18
waleriy
Вам бы за счастье продать за пять миллионов евро , ущерб ные. А вы просите десятку
21:15
King's Bounty IIII
Уйдет бесплатно. Забьет на бомов.
21:13
shpasic
ХАХХАХАХАХХАХАХА!!!!
21:06