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"Зенит" захотел за Витселя 10 миллионов евро?

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Александр САМЕДОВ.Витсель все ближе к "Ювентусу", Попов не торопится в Турцию, "Локо" не снижает цену Самедова

 

"Зенит" готов продать полузащитника Акселя Витселя "Ювентусу" в зимнее трансферное окно, однако требует за 27-летнего бельгийца не меньше 10 миллионов евро, а не шесть, как отмечалось ранее, утверждает calciomercato.com. При этом к сумме также должны полагаться дополнительные бонусы.

Ранее появилась информация, что Витсель согласовал личный контракт с "Ювентусом" и уже выбрал себе футболку с номером 28.

Напомним, что соглашение хавбека сборной Бельгии с сине-бело-голубыми истекает следующим летом. С 1 января Витсель может вести переговоры о переходе в другой клуб. В нынешнем сезоне игрок провел во всех турнирах 23 матча, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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King's Bounty IIII

serzheo Слюни утрите, московитые, Зене - эти 6 лямов - на кофе с пирожками. Плюс нам играть в Евро и коэфы зарабатывать, в отличии от Вас, сочков. Так что витек может принести больше, чем на продаже - своей игрой. Хотя, кому это я рассказываю? Что такое Евро - МоскоуСити - не знает и близко. Так... из-за угла залезть своими ножищами грязными, и не более того. Так что - дубль два - слюни утрите... Там серьезные дяди играют по-серьезному, Вам не снилось. ___________ Серьезные дяди играют в ЛЧ. И от Бенфики не вылетают...

21:50

serzheo

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21:45

serzheo

Слюни утрите, московитые, Зене - эти 6 лямов - на кофе с пирожками. Плюс нам играть в Евро и коэфы зарабатывать, в отличии от Вас, сочков. Так что витек может принести больше, чем на продаже - своей игрой. Хотя, кому это я рассказываю? Что такое Евро - МоскоуСити - не знает и близко. Так... из-за угла залезть своими ножищами грязными, и не более того. Так что - дубль два - слюни утрите... Там серьезные дяди играют по-серьезному, Вам не снилось.

21:43

shpasic

да какая разница-то питерским, если Витсель уйдёт бесплатно, если денежки-то народные? им-то что? мало там детских садов и пенсионеров что ли?

21:33

Вопреки

Позорники.... отдали больше 40 лимонов, а хотят хотя бы за 10 !!! Что значит денежки народные, не свои кровные. Ювентус, если не дураки, не соглашаться на сумму более оговоренной (6 лимонов)... И куда питерские решалы денутся - летом Витсель вообще бесплатно уйдет... и это было бы здорово... для питерских, сидящих в Москве - показательно... как НЕЛЬЗЯ работать и расбазаривать народные деньги.

21:30

King's Bounty IIII

Просто одуван подстригся :)

21:27

Slim Taller

Узнаю питерских! Мало того.что цену повысили в два раза.так ещё и некачественного Самедова хотели подсунуть.

21:22

svs

Судя по фотке - подсунут Самедова

21:18

waleriy

Вам бы за счастье продать за пять миллионов евро , ущерб ные. А вы просите десятку

21:15

King's Bounty IIII

Уйдет бесплатно. Забьет на бомов.

21:13

shpasic

ХАХХАХАХАХХАХАХА!!!!

21:06

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Материалы других СМИ