15:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" забил второй мяч "Уралу" в атаке "три в ноль"

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"Зенит" отправил второй мяч в ворота "Урала" в матче 24-го тура чемпионата России. Гол забил полузащитник Йоан Молло после выхода "три в ноль" на ворота соперника.

"Урал" проводил атаку у ворот "Зенита", однако после потери мяча три футболист хозяев смогли выйти на голкипер Николая Заболотного.

"СЭ" провел трансляцию матча "Зенит" – "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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mallwen

Офсайд хоть и небольшой, но был. Гол надо было отменять, как и первый.

16:34

Без предпочтений

класс дал о себе знать :))))) сыграли мужественно, достойно... тем более оставалось 8 еще уральцев, но не струхнули....

16:17

Особое мнение

Кстати был микро офсайд

16:08