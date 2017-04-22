"Зенит" забил второй мяч "Уралу" в атаке "три в ноль"

"Зенит" отправил второй мяч в ворота "Урала" в матче 24-го тура чемпионата России. Гол забил полузащитник Йоан Молло после выхода "три в ноль" на ворота соперника.
"Урал" проводил атаку у ворот "Зенита", однако после потери мяча три футболист хозяев смогли выйти на голкипер Николая Заболотного.
mallwen
Офсайд хоть и небольшой, но был. Гол надо было отменять, как и первый.
16:34
Без предпочтений
класс дал о себе знать :))))) сыграли мужественно, достойно... тем более оставалось 8 еще уральцев, но не струхнули....
16:17
Особое мнение
Кстати был микро офсайд
16:08