"Зенит" забил второй мяч "Уралу" в атаке "три в ноль"

"Зенит" отправил второй мяч в ворота "Урала" в матче 24-го тура чемпионата России. Гол забил полузащитник Йоан Молло после выхода "три в ноль" на ворота соперника.

"Урал" проводил атаку у ворот "Зенита", однако после потери мяча три футболист хозяев смогли выйти на голкипер Николая Заболотного.

"СЭ" провел трансляцию матча "Зенит" – "Урал"