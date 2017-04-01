"Зенит" вылетел в Казань на матч с "Рубином"

"Зенит" отправился в Казань на гостевой матч 21-го тура чемпионата России против "Рубина". Как ранее сообщал "СЭ", вместе с командой на воскресную игру вылетел нападающий Александр Кержаков. Пятничную открытую тренировку сине-бело-голубых 34-летний форвард пропустил из-за респираторного заболевания.
Состав команды Мирчи Луческу выглядит следующим образом:
вратари Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Никита Гойло;
защитники Александр Анюков, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Евгений Чернов;
полузащитники Хави Гарсия, Эрнани, Маурисиу, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиану, Йоан Молло, Данни, Олег Шатов;
нападающие Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.
Встреча пройдет 2 апреля в Казани и начнется в 14.00 по московскому времени.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-04-01-zenit-otpravilsya-v-kazan.htm
SP2
А Мака чего не взяли? Слишком хорошо играл в прошлом году? Даааа... Крутой тренер Луческу - просто так взять и "разломать" связку Жулиану- Мак отлично игравшую до перерыва в чемпионате.
16:55
merniloskut
Дзюба только в сборной не играет, а тут уже под парами и готов валиться!
16:18
изсибири
А что, были варианты? Почему это событие - новость?
16:17