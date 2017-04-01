"Зенит" вылетел в Казань на матч с "Рубином"

"Зенит" отправился в Казань на гостевой матч 21-го тура чемпионата России против "Рубина". Как ранее сообщал "СЭ", вместе с командой на воскресную игру вылетел нападающий Александр Кержаков. Пятничную открытую тренировку сине-бело-голубых 34-летний форвард пропустил из-за респираторного заболевания.

Состав команды Мирчи Луческу выглядит следующим образом:

вратари Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Никита Гойло;

защитники Александр Анюков, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Евгений Чернов;

полузащитники Хави Гарсия, Эрнани, Маурисиу, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиану, Йоан Молло, Данни, Олег Шатов;

нападающие Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.

Встреча пройдет 2 апреля в Казани и начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Рубин" - "Зенит"