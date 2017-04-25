"Зенит" вылетел на матч с "Оренбургом" без Кокорина

"Зенит" отправился на матч 25-го тура чемпионата России против "Оренбурга", сообщает официальный сайт клуба. Как сообщал "СЭ", на игру не полетел нападающий Александр Кокорин, получивший травму в матче 24-го тура против "Урала" (2:0). Из-за повреждения форвард был заменен перед перерывом встречи на новой арене "Санкт-Петербург".

Также в поединке не примет участия нападающий Артем Дзюба, пропускающий встречу из-за перебора желтых карточек.

На игру питерцы полетели в следующем составе: вратари - Лодыгин, Лунев, Рудаков; защитники - Анюков, Смольников, Ломбертс, Новосельцев, Иванович, Нету, Жирков, Чернов; полузащитники - Хави Гарсия, Эрнани, Маурисиу, Цаллагов, Юсупов, Жулиану, Молло, Данни, Мак, Шатов; нападающие - Джорджевич, Кержаков.

Матч "Оренбург" - "Зенит" состоится в среду, 26 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.