"Зенит" все-таки проведет третий сбор в Турции

Заключительную часть подготовки к возобновлению сезона "Зенит" проведет в Турции. Как сообщили "СЭ" коллеги из издания Fanatik, короткий сбор в окрестностях Белека начнется 10 февраля и продлится несколько дней. Из Турции "Зенит" отправится прямиком в Бельгию, где 16 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта".
Напомним, ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга отменил третий сбор в Турции. По всей видимости, изменения в планах произошли совсем недавно.
Второй сбор команда Мирчи Луческу проводит в эти дни в Испании. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
aravir
А как он мог не провести сбор в дружеской Турции? Удара в Спину не было. Вам все показалось.
19:35 2 февраля
merniloskut
Кто-то из богатых турок присмотрел Молло для своего гарема?)))
15:36 2 февраля