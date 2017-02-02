15:25 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" все-таки проведет третий сбор в Турции

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Заключительную часть подготовки к возобновлению сезона "Зенит" проведет в Турции. Как сообщили "СЭ" коллеги из издания Fanatik, короткий сбор в окрестностях Белека начнется 10 февраля и продлится несколько дней. Из Турции "Зенит" отправится прямиком в Бельгию, где 16 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта".

Напомним, ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга отменил третий сбор в Турции. По всей видимости, изменения в планах произошли совсем недавно.

Второй сбор команда Мирчи Луческу проводит в эти дни в Испании. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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aravir

А как он мог не провести сбор в дружеской Турции? Удара в Спину не было. Вам все показалось.

19:35 2 февраля

merniloskut

Кто-то из богатых турок присмотрел Молло для своего гарема?)))

15:36 2 февраля

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