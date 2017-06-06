"Зенит" вошел в "топ-50" самых дорогих брендов мирового футбола

"Зенит" - единственный российский клуб, который вошел в рейтинг 50 самых дорогих брендов в мировом футболе, сообщает Brand Finance. Петербуржцы заняли 40-е место в списке. Бренд "Зенит" оценивается в 154 миллиона евро. Напомним, что впервые сине-бело-голубые попали в этот рейтинг в 2012 году.

Первое место в топе занимает "Манчестер Юнайтед", стоимость бренда которого оценивается в 1 миллиард 733 миллиона долларов. На второй строчке расположился "Реал" - 1 миллиард 419 миллионов долларов, третьей стала "Барселона" - 1 миллиард 418 миллионов.