"Зенит" вошел в топ-20 самых коммерчески успешных клубов Европы

Консалтинговая компания Deloitte представила исследование, посвященное заработкам футбольных клубов Европы в сезоне-2015/16.

"Deloitte" обращает внимание на продолжающий увеличиваться разрыв между возможностями топ-команд и "средним классом". Даже команды, попавшие в нижнюю часть списка топ-20 самых богатых клубов Европы, с каждым годом все больше уступают первой пятерке клубов-олигархов. Общий же заработок топ-20 впервые в истории футбола превысил 7 миллиардов евро.

19 из 20 клубов – представители так называемой футбольной "Большой пятерки" чемпионатов – Англии, Испании, Германии, Франции и Италии. Единственное исключение, второй год подряд, из России – речь идет о "Зените", занявшем 17-е место среди футбольных толстосумов.

Пока питерцы – единственный клуб в исследовании, у которого коммерческая выручка, формируемая прежде всего за счет спонсоров, переваливает за 60 процентов общего дохода. У "Зенита" эта доля составляет почти 75 процентов. (Алексей МОРОЗ)

20 богатейших клубов Европы в сезоне-2015/16