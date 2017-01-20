"Зенит" вошел в топ-20 самых коммерчески успешных клубов Европы

Консалтинговая компания Deloitte представила исследование, посвященное заработкам футбольных клубов Европы в сезоне-2015/16.
"Deloitte" обращает внимание на продолжающий увеличиваться разрыв между возможностями топ-команд и "средним классом". Даже команды, попавшие в нижнюю часть списка топ-20 самых богатых клубов Европы, с каждым годом все больше уступают первой пятерке клубов-олигархов. Общий же заработок топ-20 впервые в истории футбола превысил 7 миллиардов евро.
19 из 20 клубов – представители так называемой футбольной "Большой пятерки" чемпионатов – Англии, Испании, Германии, Франции и Италии. Единственное исключение, второй год подряд, из России – речь идет о "Зените", занявшем 17-е место среди футбольных толстосумов.
Пока питерцы – единственный клуб в исследовании, у которого коммерческая выручка, формируемая прежде всего за счет спонсоров, переваливает за 60 процентов общего дохода. У "Зенита" эта доля составляет почти 75 процентов. (Алексей МОРОЗ)
20 богатейших клубов Европы в сезоне-2015/16
|
|
Сумма
|
День матча
|
ТВ+призовые
|
Коммерция
|
689,0
|
137,5
|
187,7
|
363,8
|
2. Барселона
|
620,2
|
121,4
|
202,7
|
296,1
|
3. Реал
|
620,1
|
129,0
|
227,7
|
263,4
|
4. Бавария
|
592,0
|
101,8
|
147,6
|
342,6
|
542,9
|
70,2
|
215,8
|
238,9
|
6. ПСЖ
|
520,9
|
92,5
|
123,1
|
305,3
|
7. Арсенал
|
468,5
|
133,6
|
192,0
|
142,9
|
8. Челси
|
447,4
|
93,2
|
191,1
|
163,1
|
9. Ливерпуль
|
403,8
|
75,9
|
168,1
|
159,8
|
10. Ювентус
|
341,1
|
43,7
|
195,7
|
101,7
|
11. Боруссия Д
|
283,9
|
61,1
|
82,6
|
140,2
|
12. Тоттенхэм
|
279,7
|
54,6
|
147,6
|
77,5
|
13. Атлетико
|
228,6
|
36,0
|
139,4
|
53,2
|
14. Шальке
|
224,5
|
51,2
|
75,0
|
98,3
|
15. Рома
|
218,2
|
28,4
|
154,0
|
35,8
|
16. Милан
|
214,7
|
25,9
|
88,0
|
100,8
|
17. Зенит
|
196,5
|
10,3
|
40,4
|
145,8
|
18. Вест Хэм
|
192,3
|
36,0
|
115,9
|
40,4
|
19. Интер
|
179,2
|
25,7
|
98,6
|
54,9
|
20. Лестер
|
172,1
|
15,4
|
126,6
|
30,1
rac135
После того, как возьмет на баланс Зенит-Арену, то показатели резко ухудшатся. Правда, это будет лет через двадцать, когда ее достроят
11:50
foma88
А коммерция - это то что Газпром им дает?
21:25 20 января
ladafan
а франзузских сколько......
19:37 20 января
triumfator
политпроект и ничего больше
17:08 20 января