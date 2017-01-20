16:00 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" вошел в топ-20 самых коммерчески успешных клубов Европы

Зенитовцы празднуют гол. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Зенитовцы празднуют гол. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Консалтинговая компания Deloitte представила исследование, посвященное заработкам футбольных клубов Европы в сезоне-2015/16.

"Deloitte" обращает внимание на продолжающий увеличиваться разрыв между возможностями топ-команд и "средним классом". Даже команды, попавшие в нижнюю часть списка топ-20 самых богатых клубов Европы, с каждым годом все больше уступают первой пятерке клубов-олигархов. Общий же заработок топ-20 впервые в истории футбола превысил 7 миллиардов евро.

19 из 20 клубов – представители так называемой футбольной "Большой пятерки" чемпионатов – Англии, Испании, Германии, Франции и Италии. Единственное исключение, второй год подряд, из России – речь идет о "Зените", занявшем 17-е место среди футбольных толстосумов.

Пока питерцы – единственный клуб в исследовании, у которого коммерческая выручка, формируемая прежде всего за счет спонсоров, переваливает за 60 процентов общего дохода. У "Зенита" эта доля составляет почти 75 процентов. (Алексей МОРОЗ)

20 богатейших клубов Европы в сезоне-2015/16

 

Сумма

День матча

ТВ+призовые

Коммерция

1. Манчестер Юнайтед

689,0

137,5

187,7

363,8

2. Барселона

620,2

121,4

202,7

296,1

3. Реал

620,1

129,0

227,7

263,4

4. Бавария

592,0

101,8

147,6

342,6

5. Манчестер Сити

542,9

70,2

215,8

238,9

6. ПСЖ

520,9

92,5

123,1

305,3

7. Арсенал

468,5

133,6

192,0

142,9

8. Челси

447,4

93,2

191,1

163,1

9. Ливерпуль

403,8

75,9

168,1

159,8

10. Ювентус

341,1

43,7

195,7

101,7

11. Боруссия Д

283,9

61,1

82,6

140,2

12. Тоттенхэм

279,7

54,6

147,6

77,5

13. Атлетико

228,6

36,0

139,4

53,2

14. Шальке

224,5

51,2

75,0

98,3

15. Рома

218,2

28,4

154,0

35,8

16. Милан

214,7

25,9

88,0

100,8

17. Зенит

196,5

10,3

40,4

145,8

18. Вест Хэм

192,3

36,0

115,9

40,4

19. Интер

179,2

25,7

98,6

54,9

20. Лестер

172,1

15,4

126,6

30,1
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КОММЕНТАРИИ (4)
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rac135

После того, как возьмет на баланс Зенит-Арену, то показатели резко ухудшатся. Правда, это будет лет через двадцать, когда ее достроят

11:50

foma88

А коммерция - это то что Газпром им дает?

21:25 20 января

ladafan

а франзузских сколько......

19:37 20 января

triumfator

политпроект и ничего больше

17:08 20 января

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