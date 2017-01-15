"Зенит" вошел в десятку самых прибыльных клубов Европы

В опубликованном УЕФА финансовом отчете за 2015 год "Зенит" вошел в число десяти прибыльных клубов Европы. Российская команда попала в десятку лучших по операционной и чистой прибыли.

Список лучших по операционной прибыли выглядит следующим образом: "Манчестер Юнайтед" – 143 миллиона евро, "ПСЖ" – 120, "Реал" – 90, "Ливерпуль" – 86, "Арсенал" – 80, "Манчестер Сити" – 64, "Ювентус" – 59, "Барселона" – 58, "Зенит" – 57, "Бернли" – 54 миллиона.

Список первых десяти команд по чистой прибыли: "Ливерпуль" – 75 миллиона евро, "Ньюкасл" – 43, "Реал" – 42, "Лестер" – 40, "Бернли" – 40, "Днепр" – 33, "Реал Сосьедад" – 30, киевское "Динамо" – 30, "Зенит" – 26, "Мальме" – 25 миллионов.

Подробности финансового отчета УЕФА - в материале "СЭ"

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