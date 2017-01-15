"Зенит" вошел в десятку самых прибыльных клубов Европы

В опубликованном УЕФА финансовом отчете за 2015 год "Зенит" вошел в число десяти прибыльных клубов Европы. Российская команда попала в десятку лучших по операционной и чистой прибыли.
Список лучших по операционной прибыли выглядит следующим образом: "Манчестер Юнайтед" – 143 миллиона евро, "ПСЖ" – 120, "Реал" – 90, "Ливерпуль" – 86, "Арсенал" – 80, "Манчестер Сити" – 64, "Ювентус" – 59, "Барселона" – 58, "Зенит" – 57, "Бернли" – 54 миллиона.
Список первых десяти команд по чистой прибыли: "Ливерпуль" – 75 миллиона евро, "Ньюкасл" – 43, "Реал" – 42, "Лестер" – 40, "Бернли" – 40, "Днепр" – 33, "Реал Сосьедад" – 30, киевское "Динамо" – 30, "Зенит" – 26, "Мальме" – 25 миллионов.
Подробности финансового отчета УЕФА - в материале "СЭ"
У ЦСКА и "Динамо" крупные долги. Что мы узнали из сравнительного отчета УЕФА
Hrenoid
ЦСКА например в хорошем минусе за счет строительства стадиона, впрочем как и Спартак был годами ранее. Ибо "заработной" части явно не хватает даже для выхода на точку безуботочности. Если они такие "прибыльные", пусть официально опубликуют, на чем зарабатывали, в принципе баланс - это не закрытая информация. Любой контрагент, работающий с ФК Зенит может его запросить.
11:26
Hrenoid
Сорри, конечно просто 700 млн. убытков. Гаттузо, ты знаешь, что такое - бух. баланс?
11:22
bep77
700 тыщ мильонов - это сильно!!!
11:13
Гаттузо зол!
Hrenoid /////Трансферы не учитываются! Тем более, что продажи были уже в 2016. Так что учи мат. часть и не пукай в лужу.
11:11
vaysman
им стадион построили а цска на свои строил
11:09
Hrenoid
При этом "забыли" добавит, что перед этим были 3 года убытков, причем в 2012 году - 700 000 млн убытка. Также, согласно СПАРК, прибыль составила порядка 235 млн. рублей, что явно не соответствует 26 млн евро. Понятно, что данная "прибыль" получилась просто за счет продажи игроков, покупка которых ранее дала очень большие убытки. В итоге - есть чем гордиться?
11:08
sars882
шах и мат кое-кому))) нежданчик бгг)))
10:30